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مصادر إيرانية لسكاي نيوز عربية: من المحتمل أن ترفض طهران المشاركة بالجولة الخامسة من المفاوضات النووية بعد إصرار واشنطن على وقف التخصيب

Lebanon 24
20-05-2025 | 02:51
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