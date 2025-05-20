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وزير الداخلية: الدولة عازمة على اجراء الانتخابات والتأكيد على سيادتها على ارض الجنوب

Lebanon 24
20-05-2025 | 04:33
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وزير الداخلية: الدولة عازمة على اجراء الانتخابات والتأكيد على سيادتها على ارض الجنوب
lebanon 24
20/05/2025 20:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام من وزارة الداخلية: أهم ما حصل اليوم هو إجراء الانتخابات ومن المهم تجديد البلديات
lebanon 24
20/05/2025 20:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية: تواصلت مع الجهات المعنية في لجنة الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار قبيل إجراء الانتخابات البلدية ولكن لا ضمانات ونحن لا نطلب ضمانات من عدوّنا والدولة اللبنانية تعمل وفق اجندتها
lebanon 24
20/05/2025 20:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية من زحلة: على الرغم من التحديات الانتخابات في الجنوب قائمة في وقتها
lebanon 24
20/05/2025 20:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24
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