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الخارجية الأردنية: الصفدي سيرأس وفدا وزاريا إلى سوريا اليوم يضم وزراء المياه والري والصناعة والتجارة والتموين والطاقة والثروة المعدنية والنقل

Lebanon 24
20-05-2025 | 04:38
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