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ستارمر: قادة بريطانيا وفرنسا وكندا يشعرون بالفزع إزاء التصعيد في غزة

Lebanon 24
20-05-2025 | 07:44
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