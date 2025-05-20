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ترامب: الاقتصاد جيّد وجولتي في الشرق الأوسط كانت ناجحة وحققت أعلى نسب تأييد في استطلاعات الرأي

Lebanon 24
20-05-2025 | 09:17
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