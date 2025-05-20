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وزير سويدي يقول إن بلاده ستسعى لفرض عقوبات أوروبية على وزراء إسرائيليين

Lebanon 24
20-05-2025 | 09:55
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