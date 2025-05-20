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"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو لا يشعر حاليا بضغط كبير من ترامب

Lebanon 24
20-05-2025 | 10:49
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