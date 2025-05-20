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ترامب: لا مكان أفضل من الفاتيكان لاستضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
20-05-2025 | 11:15
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