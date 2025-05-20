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وزارة الدفاع السورية: وزير الدفاع بحث مع وفد من وزارة الدفاع التركية التعاون والتنسيق لدعم الاستقرار بالمنطقة

Lebanon 24
20-05-2025 | 11:23
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