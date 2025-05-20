Advertisement

أخبار عاجلة

الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون اتصل برئيس الحكومة العراقية وشكره على مبادرته خلال قمة بغداد بالإعلان عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار للبنان

Lebanon 24
20-05-2025 | 11:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء العراقي: نعلن عن تقديم 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان
lebanon 24
21/05/2025 04:49:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تقديم 20 مليون دولار للبنان... الرئيس عون يشكر العراق
lebanon 24
21/05/2025 04:49:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون ورئيس الوزراء العراقي أكدا في اتصال هاتفي متانة العلاقات اللبنانية–العراقية وعمقها بعيدًا عن أي عوامل قد تؤثر فيها
lebanon 24
21/05/2025 04:49:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا
lebanon 24
21/05/2025 04:49:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:32 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:29 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:03 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:56 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:54 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:32 | 2025-05-20
19:29 | 2025-05-20
19:03 | 2025-05-20
18:56 | 2025-05-20
18:54 | 2025-05-20
18:53 | 2025-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24