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صحيفة أي نيوز البريطانية عن مصادر: الحكومة حظرت تصدير مواد لإسرائيل يمكن استخدامها بشكل ينتهك القانون الدولي

Lebanon 24
20-05-2025 | 16:00
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