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استطلاع لــ"رويترز": انخفاض نسبة تأييد ترامب إلى 42% بانخفاض نقطتين عن استطلاع أيار

Lebanon 24
20-05-2025 | 16:22
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