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وزير الطاقة السوري: نأمل أن ينعكس رفع العقوبات الأوروبية على واقع الشعب المعيشي والاقتصادي وخاصة بمجال الطاقة

Lebanon 24
20-05-2025 | 16:48
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