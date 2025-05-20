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رئيسة وزراء ويلز: أعرب عن تعاطفنا مع معاناة الشعب الفلسطيني وحجم الفظائع لا يمكن الدفاع عنه ويجب أن ينتهي

Lebanon 24
20-05-2025 | 17:38
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