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الخارجية الإسرائيلية: موقف الإتحاد الأوروبي يشجّع "حماس" على التمسّك بموقفها

Lebanon 24
20-05-2025 | 18:10
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