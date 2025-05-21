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وزير الدفاع الألماني: عرضنا تولي زمام المبادرة في مشاريع الاتحاد الأوروبي المشتركة المتعلقة بأنظمة الدفاع الجوي والبرية والبحرية

Lebanon 24
21-05-2025 | 01:21
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