Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة تاس الروسية: بوتين يزور مقاطعة كورسك للمرة الأولى بعد استعادتها من القوات الأوكرانية

Lebanon 24
21-05-2025 | 01:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
للمرة الأولى منذ استعادتها من القوات الأوكرانية.. بوتين في كورسك
lebanon 24
21/05/2025 12:58:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: اعتراض 93 مسيّرة أوكرانية خلال الليل منها 87 فوق مقاطعة كورسك
lebanon 24
21/05/2025 12:58:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استهدفت منشآت الطاقة في مقاطعات لوغانسك وكورسك وبيلغورود وزابوروجيا
lebanon 24
21/05/2025 12:58:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: بعد مقاطعة كورسك سيتم بالتأكيد تحرير جميع أراضينا التي لا تزال تحت سيطرة كييف
lebanon 24
21/05/2025 12:58:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:29 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:25 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:51 | 2025-05-21
05:43 | 2025-05-21
05:41 | 2025-05-21
05:29 | 2025-05-21
05:25 | 2025-05-21
05:24 | 2025-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24