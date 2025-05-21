Advertisement

أخبار عاجلة

المجلس الرئاسي الليبي: ليبيا تسعى لتجديد العقود مع شركات روسية في قطاع النفط والغاز

Lebanon 24
21-05-2025 | 01:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: الشرع أبلغ ترامب بأنه يدعو الشركات الأميركية للاستثمار في قطاع النفط والغاز في سوريا
lebanon 24
21/05/2025 12:58:43 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الرئاسي الليبي: نؤكد التزامنا بوحدة الوطن واستقراره في ظل حالات الطوارئ والضرورة
lebanon 24
21/05/2025 12:58:43 Lebanon 24 Lebanon 24
محتجون يحملون المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة مسؤولية التوترات في طرابلس
lebanon 24
21/05/2025 12:58:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير النفط الإيراني: توقيع 4 عقود بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية
lebanon 24
21/05/2025 12:58:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:29 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:25 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:51 | 2025-05-21
05:43 | 2025-05-21
05:41 | 2025-05-21
05:29 | 2025-05-21
05:25 | 2025-05-21
05:24 | 2025-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24