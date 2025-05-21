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الخارجية القطرية: اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية بشأن غزة ترحب بالبيان المشترك الصادر عن المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في القطاع والضفة الغربية

Lebanon 24
21-05-2025 | 02:08
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