الخارجية القطرية: اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية بشأن غزة ترحب بالبيان المشترك الصادر عن المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في القطاع والضفة الغربية

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