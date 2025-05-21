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هيئة البث عن مسؤول سابق في الموساد: تراجع مكانة إسرائيل دوليا يعزز موقف حماس خصوصا في مفاوضات التبادل

Lebanon 24
21-05-2025 | 03:20
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