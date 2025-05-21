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رئيس وزراء النرويج: قد تكون هناك تدابير أو عقوبات تشمل النشاط بالمستوطنات أو أفرادا أو منتجات إسرائيلية

Lebanon 24
21-05-2025 | 03:35
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