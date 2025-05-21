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فايننشيال تايمز: بريطانيا تدرس فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير تتضمن حظر الدخول وتجميد أصول

Lebanon 24
21-05-2025 | 03:37
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