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وزير الخارجية الإيطالي: طلبت مجددا من إسرائيل وقف العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين وفتح جميع المعابر فورا لإدخال المساعدات الإنسانية

Lebanon 24
21-05-2025 | 04:02
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