25
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
22
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الخارجية الإيراني: التخصيب سيستمر باتفاق أو من دونه لكننا مستعدون للشفافية فيما يتعلق ببرنامجنا السلمي
Lebanon 24
21-05-2025
|
04:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: التخصيب سيستمر باتفاق أو من دونه لكننا مستعدون للشفافية في ما يتعلق ببرنامجنا النووي السلمي
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: التخصيب سيستمر باتفاق أو من دونه لكننا مستعدون للشفافية في ما يتعلق ببرنامجنا النووي السلمي
21/05/2025 16:20:37
21/05/2025 16:20:37
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لمناقشة البرنامج النووي السلمي مع واشنطن
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لمناقشة البرنامج النووي السلمي مع واشنطن
21/05/2025 16:20:37
21/05/2025 16:20:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: تخصيب اليورانيوم في إيران سيستمر سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: تخصيب اليورانيوم في إيران سيستمر سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا
21/05/2025 16:20:37
21/05/2025 16:20:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: مستعدون لاتخاذ خطوات معقولة لتوفير الضمانات بشأن الطبيعة السلمية الكاملة لبرنامجنا النووي
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: مستعدون لاتخاذ خطوات معقولة لتوفير الضمانات بشأن الطبيعة السلمية الكاملة لبرنامجنا النووي
21/05/2025 16:20:37
21/05/2025 16:20:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فوز لائحة "التنمية والوفاء" في بلدة بيت ياحون في قضاء بنت جبيل بالتزكية
Lebanon 24
فوز لائحة "التنمية والوفاء" في بلدة بيت ياحون في قضاء بنت جبيل بالتزكية
09:19 | 2025-05-21
21/05/2025 09:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء اجتماع لجنة إصلاح المصارف والاتفاق على تعديل المادة 3 لتكريس استقلالية مصرف لبنان وحماية الودائع (الجديد)
Lebanon 24
انتهاء اجتماع لجنة إصلاح المصارف والاتفاق على تعديل المادة 3 لتكريس استقلالية مصرف لبنان وحماية الودائع (الجديد)
09:05 | 2025-05-21
21/05/2025 09:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يعتبر إطلاق النار الإسرائيلي على وفد دبلوماسي في مخيم جنين "تهديدا لحياة الدبلوماسيين وعملا غير مقبول"
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يعتبر إطلاق النار الإسرائيلي على وفد دبلوماسي في مخيم جنين "تهديدا لحياة الدبلوماسيين وعملا غير مقبول"
09:02 | 2025-05-21
21/05/2025 09:02:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: الوزير سيرغي لافروف سيناقش التسوية الأوكرانية مع نظيره التركي في موسكو
Lebanon 24
الخارجية الروسية: الوزير سيرغي لافروف سيناقش التسوية الأوكرانية مع نظيره التركي في موسكو
09:01 | 2025-05-21
21/05/2025 09:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإسبانية: نندد بشدة بإطلاق قوات إسرائيلية النار تجاه دبلوماسيين في جنين
Lebanon 24
الخارجية الإسبانية: نندد بشدة بإطلاق قوات إسرائيلية النار تجاه دبلوماسيين في جنين
08:57 | 2025-05-21
21/05/2025 08:57:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان جريء ومفتوح… نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها اللافتة (صور)
Lebanon 24
بفستان جريء ومفتوح… نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها اللافتة (صور)
13:40 | 2025-05-20
20/05/2025 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن "زواج وائل كفوري بالسرّ من شانا عبود"
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن "زواج وائل كفوري بالسرّ من شانا عبود"
09:34 | 2025-05-20
20/05/2025 09:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها ارتفع... مادة شبه "مقطوعة" من السوق اللّبناني!
Lebanon 24
سعرها ارتفع... مادة شبه "مقطوعة" من السوق اللّبناني!
13:00 | 2025-05-20
20/05/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يتناول سلاف فواخرجي... هذه حقيقته
Lebanon 24
خبر يتناول سلاف فواخرجي... هذه حقيقته
10:34 | 2025-05-20
20/05/2025 10:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بتهمة الاحتيال.. الأمن يعتقل ملكة جمال (صورة)
Lebanon 24
بتهمة الاحتيال.. الأمن يعتقل ملكة جمال (صورة)
15:20 | 2025-05-20
20/05/2025 03:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:19 | 2025-05-21
فوز لائحة "التنمية والوفاء" في بلدة بيت ياحون في قضاء بنت جبيل بالتزكية
09:05 | 2025-05-21
انتهاء اجتماع لجنة إصلاح المصارف والاتفاق على تعديل المادة 3 لتكريس استقلالية مصرف لبنان وحماية الودائع (الجديد)
09:02 | 2025-05-21
الاتحاد الأوروبي يعتبر إطلاق النار الإسرائيلي على وفد دبلوماسي في مخيم جنين "تهديدا لحياة الدبلوماسيين وعملا غير مقبول"
09:01 | 2025-05-21
الخارجية الروسية: الوزير سيرغي لافروف سيناقش التسوية الأوكرانية مع نظيره التركي في موسكو
08:57 | 2025-05-21
الخارجية الإسبانية: نندد بشدة بإطلاق قوات إسرائيلية النار تجاه دبلوماسيين في جنين
08:42 | 2025-05-21
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: نحن في بداية عملية "مركبات جدعون" في غزة
فيديو
سيارة فاخرة وذهب.. حسين الديك يتلقى هدية خيالية من معجب وهذا ما قاله عن سوريا (فيديو)
Lebanon 24
سيارة فاخرة وذهب.. حسين الديك يتلقى هدية خيالية من معجب وهذا ما قاله عن سوريا (فيديو)
04:03 | 2025-05-21
21/05/2025 16:20:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. ميريام فارس تُحيي حفل خطوبة ابنة رجل أعمال شهير (فيديو)
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. ميريام فارس تُحيي حفل خطوبة ابنة رجل أعمال شهير (فيديو)
02:50 | 2025-05-21
21/05/2025 16:20:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
00:23 | 2025-05-19
21/05/2025 16:20:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24