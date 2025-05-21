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القناة 7 الإسرائيلية عن رئيس شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي: العدد الكبير للمتهربين من الخدمة يتطلب تشديد العقوبات

Lebanon 24
21-05-2025 | 05:41
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