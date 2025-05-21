ميقاتي: نثمن التحرك الذي يقوم به رئيس الجمهورية جوزاف عون والاتصالات التي يقوم بها خارجياً لبلورة موقف داعم للحل الذي يعمل عليه بالتزامن مع حوار داخلي لا بد من اجرائه على قاعدة ان يكون السلاح في يد الدولة وحدها

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