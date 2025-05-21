Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: نثمن التحرك الذي يقوم به رئيس الجمهورية جوزاف عون والاتصالات التي يقوم بها خارجياً لبلورة موقف داعم للحل الذي يعمل عليه بالتزامن مع حوار داخلي لا بد من اجرائه على قاعدة ان يكون السلاح في يد الدولة وحدها

Lebanon 24
21-05-2025 | 06:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية الصين: نثمن الحوار بين إيران وأطرف أخرى وندعم تعاونها مع الوكالة الذرية
lebanon 24
21/05/2025 19:21:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: قرار حصر السلاح بيد الدولة اتخذ وتنفيذه يكون بالحوار وبعيدا عن القوة
lebanon 24
21/05/2025 19:21:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: هناك لقاءات دورية مع رئيس الجمهورية جوزاف عون وأداؤه هو أداء رجل دولة لا رجل سلطة
lebanon 24
21/05/2025 19:21:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية استقبل وفد نقابة المعلمين: العلم هو السلاح الأهم الذي يمكّننا من مواجهة الجميع
lebanon 24
21/05/2025 19:21:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:13 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:13 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:19 | 2025-05-21
12:13 | 2025-05-21
12:13 | 2025-05-21
12:12 | 2025-05-21
12:08 | 2025-05-21
12:01 | 2025-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24