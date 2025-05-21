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السفير الأميركي لدى إسرائيل لهآرتس: إعادة عيدان ألكسندر إنجاز كان يمكن أن يكون أكبر بالإفراج عن بقية الرهائن

Lebanon 24
21-05-2025 | 07:08
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