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صحيفة الغارديان: نواب بريطانيون يستجوبون 3 وزراء بشأن مخاوف من إرسال أسلحة لاستخدامها في غزة

Lebanon 24
21-05-2025 | 10:03
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