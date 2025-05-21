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المبعوث الأممي إلى سوريا: السلطات السورية تواجه تحديات كبيرة وتتعامل مع اقتصاد منهك والدعم الدولي مهم لحوكمة النظام المالي في سوريا

Lebanon 24
21-05-2025 | 10:11
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