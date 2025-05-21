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ترامب: هناك الآلاف من الفلاحين البيض من جنوب إفريقيا يرغبون في القدوم إلى الولايات المتحدة

Lebanon 24
21-05-2025 | 12:57
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