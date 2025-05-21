22
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"الحدث": نؤكد أنّ الفلسطينيين في لبنان تحت سقف القانون وسيادة البلاد
Lebanon 24
21-05-2025
|
13:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار عباس لـ"الحدث": أي سلاح خارج "منظمة التحرير" سلاح مشبوه ولا يخدم القضية الفلسطينية
Lebanon 24
مستشار عباس لـ"الحدث": أي سلاح خارج "منظمة التحرير" سلاح مشبوه ولا يخدم القضية الفلسطينية
22/05/2025 02:03:34
22/05/2025 02:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: الجانب الفلسطيني يهمه وحدة لبنان وسيادته على أراضيه
Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: الجانب الفلسطيني يهمه وحدة لبنان وسيادته على أراضيه
22/05/2025 02:03:34
22/05/2025 02:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: لن يكون للفلسطينيين أي نشاط خارج إطار القانون اللبناني والفلسطينيون هم ضيوف مؤقتون في لبنان
Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: لن يكون للفلسطينيين أي نشاط خارج إطار القانون اللبناني والفلسطينيون هم ضيوف مؤقتون في لبنان
22/05/2025 02:03:34
22/05/2025 02:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني يتّهم "حماس": "مبسوطة"
Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني يتّهم "حماس": "مبسوطة"
22/05/2025 02:03:34
22/05/2025 02:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
جرحى جرّاء قصف إسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة
Lebanon 24
جرحى جرّاء قصف إسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة
18:58 | 2025-05-21
21/05/2025 06:58:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة تباشر توزيع المساعدات الإنسانية في غزة
Lebanon 24
الأمم المتحدة تباشر توزيع المساعدات الإنسانية في غزة
18:53 | 2025-05-21
21/05/2025 06:53:04
Lebanon 24
Lebanon 24
شهيد وجرحى في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة
Lebanon 24
شهيد وجرحى في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة
18:45 | 2025-05-21
21/05/2025 06:45:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تنسف منازل سكنية غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
Lebanon 24
قوات الاحتلال تنسف منازل سكنية غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
18:30 | 2025-05-21
21/05/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: اعترضنا 77 مسيّرة أوكرانية ودمّرنا منظومات دفاع جوي للأوكرانيين
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: اعترضنا 77 مسيّرة أوكرانية ودمّرنا منظومات دفاع جوي للأوكرانيين
18:22 | 2025-05-21
21/05/2025 06:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن 76 عاماً... الموت يُغيّب ممثلاً: فارق الحياة في منزله بسلام
Lebanon 24
عن 76 عاماً... الموت يُغيّب ممثلاً: فارق الحياة في منزله بسلام
09:48 | 2025-05-21
21/05/2025 09:48:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات في الضاحية.. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
إشتباكات في الضاحية.. ماذا يجري هناك؟
11:19 | 2025-05-21
21/05/2025 11:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الـ100 دولار في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الـ100 دولار في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر
14:17 | 2025-05-21
21/05/2025 02:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لسبب غريب.. "مُهند" التركي يرفض كل الأعمال المعروضة عليه وابنه أصبح نسخة عنه (فيديو)
Lebanon 24
لسبب غريب.. "مُهند" التركي يرفض كل الأعمال المعروضة عليه وابنه أصبح نسخة عنه (فيديو)
01:35 | 2025-05-21
21/05/2025 01:35:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج استمر 26 عاماً.. نجم شهير يُعلن انفصاله عن زوجته الإعلامية (صور)
Lebanon 24
بعد زواج استمر 26 عاماً.. نجم شهير يُعلن انفصاله عن زوجته الإعلامية (صور)
03:45 | 2025-05-21
21/05/2025 03:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:58 | 2025-05-21
جرحى جرّاء قصف إسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة
18:53 | 2025-05-21
الأمم المتحدة تباشر توزيع المساعدات الإنسانية في غزة
18:45 | 2025-05-21
شهيد وجرحى في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة
18:30 | 2025-05-21
قوات الاحتلال تنسف منازل سكنية غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
18:22 | 2025-05-21
وزارة الدفاع الروسية: اعترضنا 77 مسيّرة أوكرانية ودمّرنا منظومات دفاع جوي للأوكرانيين
18:22 | 2025-05-21
الأمم المتحدة: الحرب في السودان تلحق أضراراً كبيرة بالأطفال في ظلّ العنف الوحشي والنزوح والجوع
فيديو
سيارة فاخرة وذهب.. حسين الديك يتلقى هدية خيالية من معجب وهذا ما قاله عن سوريا (فيديو)
Lebanon 24
سيارة فاخرة وذهب.. حسين الديك يتلقى هدية خيالية من معجب وهذا ما قاله عن سوريا (فيديو)
04:03 | 2025-05-21
22/05/2025 02:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. ميريام فارس تُحيي حفل خطوبة ابنة رجل أعمال شهير (فيديو)
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. ميريام فارس تُحيي حفل خطوبة ابنة رجل أعمال شهير (فيديو)
02:50 | 2025-05-21
22/05/2025 02:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
00:23 | 2025-05-19
22/05/2025 02:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24