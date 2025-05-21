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نتنياهو: سنبارك لاتفاق يمنع إيران من التخصيب وحيازة سلاح نووي وإلا نحتفظ بحقنا لمنعها من ذلك

Lebanon 24
21-05-2025 | 13:24
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