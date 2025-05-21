Advertisement

أخبار عاجلة

الشرع: قرار رفع العقوبات عن سوريا "خطوة تاريخية" ستساهم في دفع البلاد نحو مستقبل أكثر استقرارا

Lebanon 24
21-05-2025 | 16:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية القطرية: نرحب باعتزام الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا ونعده خطوة نحو دعم الاستقرار
lebanon 24
22/05/2025 02:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: قرار رفع العقوبات كان قرارا تاريخيا شجاعا يمهد لرفع المعاناة عن شعبنا
lebanon 24
22/05/2025 02:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم مصرف سوريا المركزي: قرار رفع العقوبات الأميركية خطوة بالغة الأهمية في طريق استعادة الاستقرار الاقتصادي وتعافي البلاد
lebanon 24
22/05/2025 02:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية العراقية: نأمل أن يسهم قرار ترمب رفع العقوبات عن سوريا في دعم مسار الاستقرار فيها
lebanon 24
22/05/2025 02:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:58 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:53 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:45 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:30 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:22 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:58 | 2025-05-21
18:53 | 2025-05-21
18:45 | 2025-05-21
18:30 | 2025-05-21
18:22 | 2025-05-21
18:22 | 2025-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24