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وزيرة العدل الأميركية: سنقوم بكل ما يلزم لضمان أمن مواطنينا ومن ضمنهم اليهود

Lebanon 24
22-05-2025 | 00:13
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