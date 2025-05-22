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وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى السراي للقاء رئيس الحكومة نواف سلام

Lebanon 24
22-05-2025 | 06:02
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