هآرتس عن تحقيق الجيش الإسرائيلي: القوات قاتلت دون قيادة فعالة وتقديرات استخبارية محدثة مما أدى إلى تأخر استعادة السيطرة على كيبوتس كيسوفيم بعد هجوم 7 أكتوبر

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