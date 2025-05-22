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هآرتس عن تحقيق الجيش الإسرائيلي: القوات قاتلت دون قيادة فعالة وتقديرات استخبارية محدثة مما أدى إلى تأخر استعادة السيطرة على كيبوتس كيسوفيم بعد هجوم 7 أكتوبر

Lebanon 24
22-05-2025 | 08:30
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