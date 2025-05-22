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"لبنان 24": إصابة أحد رعاة الماشية بعد إطلاق قوات العدوّ الإسرائيلي النار عليه في بلدة الوزاني مقابل قرية الغجر

Lebanon 24
22-05-2025 | 09:48
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