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جيروزاليم بوست عن مصدر مطلع: ويتكوف ومدير تخطيط السياسات يتوجهان لروما غدا لجولة خامسة من المحادثات مع إيران

Lebanon 24
22-05-2025 | 10:31
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