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وزيرة العدل الأميركية: رفعنا من مستوى الانتشار الأمني في عدة مناطق حتى يشعر اليهود بالأمان

Lebanon 24
22-05-2025 | 10:42
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