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أخبار عاجلة
بوتين: قررنا إنشاء منطقة أمنية عازلة على طول حدودنا مع أوكرانيا
Lebanon 24
22-05-2025
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11:15
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