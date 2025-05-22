Advertisement

أخبار عاجلة

مندوبة الدنمارك بمجلس الأمن: على إسرائيل تمكين الأمم المتحدة والمنظمات من العمل وفقا للمبادئ الإنسانية

Lebanon 24
22-05-2025 | 11:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوب سوريا في الأمم المتحدة: على مجلس الأمن إلزام إسرائيل بوقف الاعتداءات والانسحاب من الأراضي السورية
lebanon 24
22/05/2025 22:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة عن خطة إسرائيل بشأن غزة: لا نقبل أي اقتراح لا يرقى للمبادئ الإنسانية
lebanon 24
22/05/2025 22:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
القائمة بأعمال مندوبة أميركا في مجلس الأمن: نشارك إسرائيل مخاوفها من أن تصبح سوريا قاعدة للإرهاب
lebanon 24
22/05/2025 22:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة: يجب عدم استخدام المساعدات الإنسانية لغزة سلاحاً
lebanon 24
22/05/2025 22:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:59 | 2025-05-22
14:47 | 2025-05-22
14:43 | 2025-05-22
14:34 | 2025-05-22
14:34 | 2025-05-22
14:26 | 2025-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24