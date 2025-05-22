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عباس: يجب ان تتوقف اسرائيل على حربها على لبنان وانسحابها من اراضيه ونعمل على حشد الدعم الدولي لاعادة الاعمار

Lebanon 24
22-05-2025 | 11:50
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