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الرئيس الأوكراني: ليس من مصلحة أوكرانيا إطالة أمد الحرب ويتعين علينا الاستعداد لحدوث أي تطور
Lebanon 24
22-05-2025
|
13:40
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