Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض: ترامب تحدث هاتفيا مع نتنياهو عن "اتفاق محتمل مع إيران"

Lebanon 24
22-05-2025 | 13:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: نحقق نتائج جيدة للغاية بشأن اتفاق التجارة المحتمل مع الصين
lebanon 24
23/05/2025 01:08:21 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: أكثر من 60 بلدا تواصلت مع ترامب لإبرام اتفاق بشأن الرسوم التجارية
lebanon 24
23/05/2025 01:08:21 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الاتفاق مع إيران يمكن أن ينتهي بطريقة إيجابية ودبلوماسية أو بوضع سيئ لإيران
lebanon 24
23/05/2025 01:08:21 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: اتفقنا مع إيران على الاجتماع مجدداً يوم السبت المقبل
lebanon 24
23/05/2025 01:08:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:57 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:56 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:52 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:43 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:35 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:56 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:57 | 2025-05-22
17:56 | 2025-05-22
17:52 | 2025-05-22
17:43 | 2025-05-22
17:35 | 2025-05-22
17:27 | 2025-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24