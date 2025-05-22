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سلام: أطالب بممارسة المزيد من الضغط الدولي على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورًا والانسحاب الكامل

Lebanon 24
22-05-2025 | 14:14
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