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وزير الخارجية الإيراني: لن يكون هناك اتفاق نووي إذا أصرت أميركا على إنهاء التخصيب

Lebanon 24
22-05-2025 | 14:47
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