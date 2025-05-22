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انتشال 4 جثث وفقدان أكثر من 50 شخصاً تحت أنقاض منزل إثر استهداف إسرائيلي بمنطقة جباليا البلد بقطاع غزة

Lebanon 24
22-05-2025 | 17:35
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