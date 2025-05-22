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مكتب الإعلام الحكومي: ندين بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق عناصر تأمين المساعدات بدير البلح

Lebanon 24
22-05-2025 | 18:15
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