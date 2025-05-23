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فاينانشيال تايمز: ترامب حث الأوروبيين على خفض التعريفات الجمركية أو مواجهة رسوم جديدة

Lebanon 24
23-05-2025 | 00:11
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