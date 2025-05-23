24
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
12
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
التلفزيون السوري: فرق الهندسة التابعة لوزارة الدفاع تبدأ في إزالة الألغام ومخلفات الحرب بمحيط مطار ديرالزور
Lebanon 24
23-05-2025
|
00:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: الشرطة تبدأ تفريق متظاهرين في محيط وزارة الدفاع بتل أبيب
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الشرطة تبدأ تفريق متظاهرين في محيط وزارة الدفاع بتل أبيب
23/05/2025 10:17:54
23/05/2025 10:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الشرطة تبدأ تفريق متظاهرين في محيط وزارة الدفاع بتل أبيب
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الشرطة تبدأ تفريق متظاهرين في محيط وزارة الدفاع بتل أبيب
23/05/2025 10:17:54
23/05/2025 10:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو توجّه إلى غرفة العمليات في وزارة الدفاع بعد الإنذار الإسرائيلي بإخلاء محيط مطار صنعاء
Lebanon 24
نتنياهو توجّه إلى غرفة العمليات في وزارة الدفاع بعد الإنذار الإسرائيلي بإخلاء محيط مطار صنعاء
23/05/2025 10:17:54
23/05/2025 10:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوريا.. إليكم حصيلة قتلى فرق إزالة الألغام خلال الأشهر الأخيرة
Lebanon 24
في سوريا.. إليكم حصيلة قتلى فرق إزالة الألغام خلال الأشهر الأخيرة
23/05/2025 10:17:54
23/05/2025 10:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مستشفى العودة بتل الزعتر: قوات الاحتلال تفجر روبوتا في محيط المستشفى وتسبب أضرارا جسيمة
Lebanon 24
مستشفى العودة بتل الزعتر: قوات الاحتلال تفجر روبوتا في محيط المستشفى وتسبب أضرارا جسيمة
03:03 | 2025-05-23
23/05/2025 03:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي للعربية: إسرائيل تزود لبنان بمعلومات وإحداثيات المواقع التي تستهدفها
Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي للعربية: إسرائيل تزود لبنان بمعلومات وإحداثيات المواقع التي تستهدفها
03:03 | 2025-05-23
23/05/2025 03:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي لـ "العربية": مستمرون في استهداف حزب الله في أنحاء لبنان بغطاء أميركي
Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي لـ "العربية": مستمرون في استهداف حزب الله في أنحاء لبنان بغطاء أميركي
03:01 | 2025-05-23
23/05/2025 03:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي لـ "العربية": حزب الله يحاول تهريب السلاح عبر المطار والميناء والحدود
Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي لـ "العربية": حزب الله يحاول تهريب السلاح عبر المطار والميناء والحدود
03:01 | 2025-05-23
23/05/2025 03:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي للعربية: هناك سباق بين الجيش اللبناني وحزب الله في السيطرة على السلاح
Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي للعربية: هناك سباق بين الجيش اللبناني وحزب الله في السيطرة على السلاح
03:00 | 2025-05-23
23/05/2025 03:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد أنباء عن زواجه للمرة الثانية.. خطوة غير متوقعة من وائل كفوري بحق أنجيلا بشارة (صورة)
Lebanon 24
بعد أنباء عن زواجه للمرة الثانية.. خطوة غير متوقعة من وائل كفوري بحق أنجيلا بشارة (صورة)
03:43 | 2025-05-22
22/05/2025 03:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال المؤسسات العامة والمدارس والجامعات
Lebanon 24
مذكرة بإقفال المؤسسات العامة والمدارس والجامعات
09:43 | 2025-05-22
22/05/2025 09:43:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة بعد غياب... شاهدوا بالفيديو إطلالة ماريتا الحلاني
Lebanon 24
مفاجأة بعد غياب... شاهدوا بالفيديو إطلالة ماريتا الحلاني
10:45 | 2025-05-22
22/05/2025 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحيّة مفاجئة... فنان لن يُحيي حفله غداً
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحيّة مفاجئة... فنان لن يُحيي حفله غداً
09:18 | 2025-05-22
22/05/2025 09:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض نائب لبنانيّ لوعكة صحيّة مباشرة على الهواء
Lebanon 24
تعرّض نائب لبنانيّ لوعكة صحيّة مباشرة على الهواء
08:56 | 2025-05-22
22/05/2025 08:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
03:03 | 2025-05-23
مستشفى العودة بتل الزعتر: قوات الاحتلال تفجر روبوتا في محيط المستشفى وتسبب أضرارا جسيمة
03:03 | 2025-05-23
مصدر أمني إسرائيلي للعربية: إسرائيل تزود لبنان بمعلومات وإحداثيات المواقع التي تستهدفها
03:01 | 2025-05-23
مصدر أمني إسرائيلي لـ "العربية": مستمرون في استهداف حزب الله في أنحاء لبنان بغطاء أميركي
03:01 | 2025-05-23
مصدر أمني إسرائيلي لـ "العربية": حزب الله يحاول تهريب السلاح عبر المطار والميناء والحدود
03:00 | 2025-05-23
مصدر أمني إسرائيلي للعربية: هناك سباق بين الجيش اللبناني وحزب الله في السيطرة على السلاح
02:57 | 2025-05-23
مصدر أمني إسرائيلي لـ "العربية": حزب الله ضعيف جداً مقارنة بما كان عليه قبل الحرب الأخيرة
فيديو
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
23/05/2025 10:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غلق عيداتها في مصر.. شام الذهبي تردّ على انتقادات عملها بالتجميل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غلق عيداتها في مصر.. شام الذهبي تردّ على انتقادات عملها بالتجميل (فيديو)
02:25 | 2025-05-23
23/05/2025 10:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الحقيقة كاملة.. مفاجآت وأسرار تُكشف عن خلاف أحمد السقا مع طليقته مها الصغير (فيديو)
Lebanon 24
الحقيقة كاملة.. مفاجآت وأسرار تُكشف عن خلاف أحمد السقا مع طليقته مها الصغير (فيديو)
02:00 | 2025-05-23
23/05/2025 10:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24